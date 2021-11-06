В Крыму раскрыли способ вернуть скифское золото

Вернуть скифское золото в Крым возможно, однако для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе. Такой способ раскрыл замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

«Шансы вернуть коллекцию есть при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс», — пояснил он.

Молохов подчеркнул, что голландские адвокаты, которые представляли интересы крымских музеев, в большей мере перевели дело в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.

«Позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», — заметил представитель Крыма.

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Собеседник агентства заключил, что возврат золота на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.

Ранее посол России в Амстердаме, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сообщил, что у Москвы еще есть возможность вернуть скифское золото, обжаловав решение по его передаче Украине через кассационный суд.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.