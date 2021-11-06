Лукашенко снял маску перед пациенткой с COVID-19, пожал ей руку и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства. Видеозапись из медучреждения опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, что Лукашенко заходит в палату, где лежат две женщины с коронавирусом. Президент общается с ними, затем садится к одной из них на кровать, чтобы послушать вторую. Перед уходом он еще немного поговорил со второй пациенткой и тоже пожал ей руку.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — заявил президент. На это женщина ответила ему, что «пенсионеров этим не возьмешь».

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что лицам в окружении белорусского президента иногда приходилось просить его надеть маску и другие средства индивидуальной защиты во время посещения отделения, где лежат пациенты с COVID-19. Она объяснила это тем, что у главы государства особый подход к защите от инфекции — он действует по принципу, который обозначил для всей страны: «все должно быть добровольно».