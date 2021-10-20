Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ от ношения маски

Лицам в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко приходилось просить его надевать средства индивидуальной защиты. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Она рассказала, что министру здравоохранения Белоруссии, ей самой и главному врачу больницы, в которую президент страны приезжал с визитом, приходилось убеждать Лукашенко надевать перчатки и респиратор во время посещения отделения, где лежат больные с COVID-19.

Периодический отказ белорусского лидера от ношения маски Эйсмонт объяснила его особым подходом к защите от вируса. «Глава государства в этом плане действует, согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: все должно быть добровольно», — пояснила пресс-секретарь.

В 2020 году Лукашенко называл ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса психозом и утверждал, что Белоруссия поступила правильно, отказавшись от жестких ограничений. Сам политик переболел COVID-19 в июле прошлого года. По его словам, он перенес инфекцию бессимптомно, как и 97 процентов населения республики.