В МИД России обратились к британской прессе после митингов в Лондоне

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к британской прессе после массовых митингов в Лондоне. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Дипломат поделилась кадрами из Лондона, на которых видно, как правоохранители силой теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее. По словам дипломата, британской прессе стоит использовать для описания происходящего свои же шаблонные «агитки» против России: «Потрясены насилием против мирных протестующих».

Спикер русского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что на этот раз пресса в Великобритании поступит честно и объективно осветит проблемы своего государства.

Ранее сообщалось, что участники Марша миллиона масок в Лондоне, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Некоторые участники митинга требуют освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью «Трамп победил».