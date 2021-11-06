Назван главный проигравший от противостояния США, Китая и России

Аналитик Зоран Метер: ЕС потеряет больше всего от противостояния США, Китая и России

Европейский союз (ЕС) потеряет больше всего от противостояния США, Китая и России. Такое мнение озвучил аналитик Зоран Метер в статье для хорватского издания Geopolitika.news.

По его словам, США избрали путь таможенных, экономических и финансовых санкций вместо глобализационного сотрудничества. При этом союзникам и партнерам Вашингтона уготована роль второго плана — создавать образ демократического мира, противостоящего миру авторитарному, который олицетворяют главные оппоненты США — Китай и Россия. «На фоне этой идеологической битвы будет вестись главное сражение — за технологическое превосходство и овладение природными ресурсами, без которых достичь это технологическое превосходство невозможно», — отметил Метер.

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Аналитик назвал Евросоюз «главным проигравшим» от противостояния трех держав как в плане безопасности, так и в экономическо-социальном плане. «Еще вчера бывший образцом и идеалом для многих стран в плане стабильности и процветания, Европейский Союз вместо своей мечты о превращении в глобальную державу, которая имеет какой-то вес, становится оплотом для долгосрочных разборок с Россией и полем изнурительной психологической войны и дорогостоящих военных игр», — подчеркнул он.

Ранее обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори заявил, что Россия и Китай ввергли США в ужас, так как объединение сил двух могущественных противников приведет к ослаблению позиций Вашингтона на глобальном уровне. Эксперт назвал сближение Москвы и Пекина против США настоящим стратегическим кошмаром для Вашингтона и предложил способ решить данную проблему. Он уверен, что США могут начать предметный диалог с Россией, что вызовет недовольство Китая и породит недоверие между союзниками.