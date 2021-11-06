Педиатр назвала способы подготовить ребенка к учебе после каникул

Врач-педиатр, заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 в Севастополе Екатерина Соломаха назвала способы, как подготовить ребенка к учебе после каникул и настроиться на рабочий лад. Ее слова приводит радио «Спутник в Крыму».

Специалист посоветовала в последние два выходных перед началом учебы укладывать детей не позже десяти часов вечера и будить так же рано, как они встают в школу, кормить плотным завтраком, уделив внимание наличию овощей, фруктов и орехов в рационе. Она напомнила о необходимости не наедаться на ночь, чтобы утренний прием пищи был полноценными.

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По словам педиатра, в эти дни ребенку не следует перегружать себя гаджетами, заменить такое времяпровождение лучше прогулками, но при этом не контактировать близко с людьми. Если у ребенка утром первого рабочего дня отмечается недомогание, ему лучше не посещать учебное заведение.

«Если у ребенка не было контакта с больными коронавирусной инфекцией и нет лихорадки, то есть нет отягощенного эпиданамнеза, а наблюдается только кашель и насморк, то можно обратиться в кабинет неотложной помощи в детской поликлинике — врача на дом в этом случае вызывать нецелесообразно. Но в школу однозначно ходить не стоит», — подчеркнула Соломаха.

Она добавила, что осенью в сезон ОРВИ следует сделать детям прививку от гриппа и укреплять иммунитет физической активностью и питанием. Врач напомнила, что дети стали хуже переносить коронавирус, поэтому призвала защищать несовершеннолетних.

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