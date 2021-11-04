Родившим первенца российским семьям предложили выдавать коляски и кроватки

В России обсуждается идея выдавать семьям, родившим первенца, бесплатные сертификаты на самые важные товары, например, коляски, кроватки и автокресла. Об этом предложении в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Она отметила, что имущественная помощь является одной из самых эффективных мер поддержки семей с детьми, и родители всегда положительно реагируют на подобные инициативы.

«Мы предложили рассмотреть возможность в рамках «социального казначейства» выдавать родителям первенцев определенный набор товаров: например, кроватки, коляски, автокресла», — пояснила Цицулина.

Она добавила, что существуют сезоны, когда у родителей резко возрастают траты, например, при рождении первенца, при поступлении в первый класс и подготовке к школе. В эти моменты семьи нуждаются в реальной помощи.

Президент АИДТ призвала сделать выплаты на школьников постоянными в том случае, если это действительно необходимо. Она выразила надежду на появление программы, при которой граждане с детьми будут получать в зависимости от оценки нуждаемости. Цицулина заключила, что такие меры сделают жизнь многих российских родителей легче.

Ранее стало известно, что российское правительство готовит дорожную карту по внедрению в стране целостной системы поддержки семей с детьми. Помощь включает в себя дополнительную поддержку малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми, с целью недопущения снижения уровня их доходов. В рамках такой программы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка от рождения и до совершеннолетия, охватив при этом все категории малообеспеченных граждан.

