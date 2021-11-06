Дава заявил о способности заработать на Rolls-Royce за пару месяцев

Российский рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, заявил, что способен заработать на Rolls-Royce за пару месяцев. Такие сроки он назвал в эфире программы «Дерзкая готовка», запись доступна на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

«Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц–два», — заявил исполнитель.

Он добавил, что зарабатывает не только с помощью блогерства. По словам Давы, он инвестирует деньги в строительство домов и в недвижимость — это приносит ему больше всего доходов.

Ранее Дава рассказал историю о своем отравлении в Новосибирске. По его словам, во время вечеринки в честь окончания первого курса университета незнакомая девушка дала ему бокал, в который, как потом оказалось, она что-то подсыпала. «Мне становится плохо, я начинаю дышать, а вдохнуть не могу до конца», — рассказал рэпер.