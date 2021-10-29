Ургант высмеял Роскомнадзор из-за обвинений «Муз-ТВ» в гей-пропаганде

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале высказался об обвинении телеканала «Муз-ТВ» в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Выпуск шоу, в котором он высмеял новость о том, что в отношении телеканала составили соответствующий протокол, доступен на YouTube.

«Там был эфир, [певец Филипп] Киркоров, блогер Дава (Давид Манукян) и тиктокер Даня Милохин, который был на премии "Муз-ТВ" в женской одежде, понимаете? И вот это как бы сочли за пропаганду», — прокомментировал ситуацию ведущий. Его соведущий Дмитрий Хрусталев в ответ на это напомнил, что в женскую одежду переодевались герои фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Бабушка легкого поведения». Кроме того, он обратил внимание, что сам Ургант недавно появлялся в эфире на каблуках.

«Гей-пропаганда — это когда мужчина, переодетый в женскую одежду, вызывает какое-то смутное подсознательное влечение. Поэтому им в Роскомнадзоре (РКН) виднее. А я на каблучках и ничего», — поиронизировал Ургант.

28 октября сообщалось, что регулятор вынес телеканалу «Муз-ТВ» предупреждение по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В отношении главного редактора и редакции канала составили административные протоколы.

В ведомстве посчитали, что гей-пропаганда содержалась в трансляции церемонии вручения премии «Муз-ТВ», которая состоялась 4 июня. Регулятор решил проанализировать записи эфира из-за эпатажного наряда блогера Дани Милохина, надевшего на мероприятие половину женского платья и половину мужского костюма, а также из-за эффектного появления певца Филиппа Киркорова. Он прибыл на церемонию вместе с рэпером Давой на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках.