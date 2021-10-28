Основатель TikTok-дома Милохина напомнил о надевающем платья в эфире Урганте

Российский продюсер и один из основателей TikTok-дома Dream Team House, в котором состоит блогер Даня Милохин, Ярослав Андреев прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» иск против телеканала «Муз-ТВ» по статье о гей-пропаганде. Предприниматель напомнил о том, что в эфире других российских телеканалов мужчины также надевали платья, и оценил претензии в адрес телеканала как абсурдные.

«Почему, когда [Иван] Ургант на Первом канале в "Вечернем Урганте" выходит в платье, не стоит плашка 18+? Если что, я очень хорошо отношусь к Урганту, к его шоу, к Первому каналу. Здесь вопрос не в претензии к Первому каналу, здесь скорее вопрос, почему "Муз-ТВ" нельзя, а Урганту можно? Я, к сожалению, для себя не смог найти ответ на этот вопрос», — сказал Андреев. Он также назвал обвинения в адрес телеканала «сюром, абсурдом и вообще непонятно чем».

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Основатель TikTok-дома Милохина убежден, что судить людей «за то, как они одеваются, что они носят, как выглядят, какая у них прическа, где сережка» и тому подобное — это странно и нецивилизованно. Андреев также напомнил, что Россия является светским государством. «Поэтому я считаю, что мы вправе носить все что угодно. У нас есть свобода слова, свобода выбора и прочее», — подчеркнул продюсер.

Также он обратил внимание на то, что сейчас слово «пропаганда» трактуется неверно. Термин обозначает распространение взглядов с целью убеждения, в то время, как сам факт надетого на мужчину платья никого ни к чему не принуждает.

Ранее стало известно, что на «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. СМИ предполагают, что на телеканал пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также Милохиным. «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», трансляцию которой вел канал, прошла 4 июня. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин надел на вручение премии наряд, состоявший наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.