Съемки сиквела «Черной Пантеры» приостановили из-за травмы у актрисы

Съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever) приостановлены из-за травмы у актрисы Летишии Райт, исполняющей одну из главных ролей. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на представителей актрисы.

«Летишия в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках "Черной Пантеры-2" и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года», — говорится в сообщении.

Мировая премьера сиквела «Черной пантеры» была перенесена с 8 июля на 11 ноября 2022 года.

В августе сообщалось, что Райт была госпитализирована во время съемок фильма «Черная пантера 2: Ваканда навсегда». Она попала в больницу с незначительными травмами из-за инцидента с каскадером, который произошел в ходе ночных съемок в Бостоне. Тогда же сообщалось, что актрису выписали из медучреждения.

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов».

