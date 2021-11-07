Дезинфектолог раскрыл правила уборки квартир больных коронавирусом

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин раскрыл правила уборки квартир, в которых живут заболевшие коронавирусом пациенты. Его слова приводит Life.ru.

Специалист напомнил, что в случае подтверждения COVID-19 нужно изолировать больного и соблюдать все меры защиты. «В первую очередь это респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, маска вас не защитит. Но больному нужно находиться в маске», — подчеркнул он.

По словам Дубинина, в случае, когда заболевшему приходится вместе с остальными пользоваться кухней и санузлом, важно проветривать все помещения и комнаты. Так, уборку в них нужно начинать с контактных поверхностей — это двери, дверные ручки, столы, подлокотники и санузел целиком.

Специалист отметил, что в таком случае необходимо использовать дезинфектанты из перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом. «В основном применяются четвертичные аммониевые соединения», — уточнил врач. Респираторы и костюм также следует обрабатывать дезинфицирующими средствами, заключил Дубинин.

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