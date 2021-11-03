Россиян предупредили о возможности заболеть ОРВИ дома

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости рассказал, как не заболеть ОРВИ тем, кто много времени проводит дома.

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По его словам, снизить риск заболевания помогут поддержание комфортного уровня температуры и правильное проветривание помещения — покидая комнату и не допуская сквозняков. Более того, врач считает, что проветривание комнаты и влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а влажная уборка позволяет снизить их концентрацию.

«Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме», — подчеркнул Тяжельников.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность медицинских масок. Эксперты пришли к выводу, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании защитных масок снижается в полтора раза. Использовать маску нужно в общественных местах, поскольку она позволяет предотвратить выход возбудителя в окружающую среду и инфицирование других людей при контакте.