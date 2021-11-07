Россиянка отдохнула в Египте и пожаловалась на переполненные пляжи

Российская туристка рассказала о торговых лавках и переполненных пляжах в Шарм-эш-Шейхе

Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и пожаловалась на «торгашей» в отеле и переполненный людьми пляж. Отзыв девушки разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор рассказала, что подошла к выбору отеля очень тщательно — в итоге она остановилась на «огромной» пятизвездочный гостинице, состоящей из восьми корпусов. Главным минусом она назвала торговые палатки на территории отеля с «не очень честными» продавцами и «крошечный» пляж.

«Желающих искупаться там очень много. Лежаки стоят практически друг на друге, да и свободных лежаков не найти», — описала она ситуацию.

Еще один недостаток — это отсутствие инфраструктуры для отдыхающих с колясками — на территории было много лестниц и спусков без пандусов.

Те не менее, в целом путешествие россиянке понравилось. Она отметила «классный» центр для дайвинга с профессиональными инструкторами, большую коралловую стену и разнообразное питание, на которое «грех было жаловаться».

Ранее в октябре российская туристка рассказала о лучшем и худшем времени для поездки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Так, наиболее удачным периодом для путешествия на популярные египетские курорты девушка назвала промежуток с октября по середину декабря. При этом она добавила, что «год на год не приходится» и каждый раз погода бывает разная.