Британская компания придумала способ обеспечить гендерное равенство

Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) стал раздавать своим сотрудникам бейджики с местоимениями, чтобы клиенты знали, как к ним можно обращаться, сообщает The Sun. Этот способ был придуман для обеспечения гендерного равенства.

Данная возможность доступна для сотрудников магазинов и офисов компании по всей стране. Новые теги включают логотип M&S, имя и возможность выбора местоимений: «Он / Он / Его», «Она / Ее / Ее» и «Они / Они / Их». В M&S сообщили, что инициатива возникла из-за просьб сотрудников включить местоимения пола на именных значках.

По мнению PR-менеджера компании Дэвида Парка, создание инклюзивного рабочего места начинается с повседневных действий. Он считает, что подобная инициатива является простым способом удостовериться в том, что идентичность представителей ЛГБТК уважается — как сотрудников, так и клиентов.

Ранее стало известно, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X». В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон привержен поощрению свободы и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества.