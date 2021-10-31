Социолог указал на аристократизацию ЛГБТ в США и Европе

В современной социальной повестке активно продвигается «аристократизация» ЛГБТ-сообщества. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» социолог Фрэнк Фуреди, почетный профессор Кентского университета.

Материалы по теме Кто теперь угнетен? США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам? Утрата ценностей. Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?

«Их видят более чувствительными, интересными, умными и в итоге более важными, чем гетеросексуалов, особенно мужчин», — указал профессор. По его словам, подобное видение распространяется в том числе в СМИ. Фуреди предположил, что в ближайшее время число людей, отрицающих гетеросексуальные нормы, будет расти.

Ученый пессимистично оценил шансы молчаливого большинства на противостояние ЛГБТ-повестке. Он отметил, что число граждан, готовых сопротивляться популяризации новых веяний, по-прежнему относительно невелико, и часто у них нет никакого влияния.

29 сентября сообщалось, что при переписи населения гражданам Непала впервые предложили третий вариант в графе «пол». Представители ЛГБТ-сообщества одобрили это и сочли, что он гарантирует улучшение их положения в стране. Непал является одним из наиболее прогрессивных государств Южной Азии в отношении прав представителей ЛГБТ.

Вопросы гендерного равенства и положения ЛГБТ-сообщества в западных странах стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп населения оборачивается бесправием других.