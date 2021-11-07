ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев

Военно-морские силы (ВМС) США приняли решение дать танкеру-заправщику название в честь первого открытого политика-гея в стране, активиста Харви Милка, борющегося за права ЛГБТК. Церемония прошла в городе Сан-Диего, штат Калифорния 6 ноября. Об этом написал в своем Twitter мэр города Тодд Глория.

«Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk. Харви был лучом надежды не только для представителей ЛГБТК, но и для всех американцев. Теперь этот корабль станет символом надежды для всего мира», — говорится в сообщении.

В своем релизе ВМС США сообщили, что Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После того, как он покинул службу, он устроился на работу в Наблюдательный совет Сан-Франциско в 1977 году и стал «первым открытым геем, которого избрали на пост чиновника в Калифорнии». В ноябре 1978 года Милка застрелили.

Ранее стало известно, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X». В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон привержен поощрению свободы и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества.