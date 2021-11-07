Друзья застреленной Болдуином оператора Хатчинс впервые высказались об убитой

Друзья Галины Хатчинс назвали ее целеустремленной и голодной до знаний

Друзья застреленной актером Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс впервые после случившегося высказались об убитой в интервью телеканалу «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Она была невероятно целеустремленный человек, это стало понятно по итогам ее карьеры», — рассказал друг Андрей Резников. По его словам, Хатчинс намеревалась получить образование журналиста. При этом она планировала снимать кино в Голливуде.

Галина всегда хотела учиться, узнавать что-то новое и была голодная до знаний, вспоминает Резников.

«У нее был талантище, который было видно несмотря на то, что фильмы были маленькие с неопытными режиссерами», — рассказала о студенческих временах Галины ее подруга Олеся Савельева. По ее мнению, реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за случившуюся на съемочной площадке трагедию.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, оказался ранен режиссер Джоэл Соуса.