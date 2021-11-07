Назван идеальный продукт при гастрите

Диетолог Иванникова посоветовала россиянам с гастритом и язвой пить кисель на перекус

Диетолог Татьяна Иванникова заявила, что кисель отлично подходит в качестве перекуса для людей с гастритом и язвой желудка, сообщает РИА Новости.

Специалист назвала кисель идеальным продуктом для россиян с гастритом и язвой. Она также отметила его питательность и калорийность. По словам диетолога, кисель оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника, поскольку сокращает объем патогенной флоры и ускоряет рост полезных бактерий. Эксперт посоветовала пить его на перекус.

«Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина», — объяснила Иванникова.

Однако диетолог подчеркнула, что для некоторых людей кисель может оказаться вредным продуктом. Он богат углеводами, поэтому пациентам с сахарным диабетом следует употреблять этот напиток с осторожностью.

Ранее канадские и иранские диетологи назвали продукты, снижающие риск развития диабета. К ним отнесли молочные продукты — например, нежирные йогурты. При этом сыр ухудшает состояние людей, расположенных к диабету.