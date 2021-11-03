Диетолог перечислила повышающие давление продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «Москва 24» перечислила повышающие давление продукты.

По ее словам, этом способствует употребление жареного и соленого. Быстрее всего на организм действует соль. «Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много», — сказала она.

При употреблении жареного артериальное давление повышается постепенно, поскольку со временем нарушается нормальный ток крови, пояснила диетолог. Она подчеркнула, что трансжиры разрушают эндотелии сосуда, а также сами фракции крови. «Туда устремляется холестерин. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая замедляет ток крови. Сердцу нужно интенсивно работать, и организм повышает давление, чтобы обеспечить ток крови, так как ее не хватает жизненно важным органам», — отметила Соломатина.

Диетолог предупредила, что продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса тоже оказывают влияние на давление. Она пояснила, что при их употреблении образование свободных радикалов протекает более интенсивно, и они начинают разрушать сосуды.

Также артериальное давление повышают и продукты, содержащие сахар. Она отметила, что очень много сахара добавляется в колбасы, соусы, а также любые обработанные, обезжиренные продукты. «В итоге питание такими сладкими высокогликемичными продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление», — сказала она.

Ранее американский диетолог Грейс Дерача назвала продукты, которые помогают бороться с повышенным кровяным давлением. Эксперт рекомендует завтракать кашей из амаранта — американской зерновой культуры, которую выращивали ацтеки. Она очень питательна и отличается ореховым вкусом. «Стакан вареного амаранта удовлетворяет 30 процентов дневной потребности в магнии, — объясняет Дерача. — А исследования показывают, что магний расслабляет кровеносные сосуды».

