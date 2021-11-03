Нутрициолог назвала полезный продукт для людей со слабым сердцем

Нутрициолог Екатерина Маркова сообщила, что включение болгарского перца в рацион благоприятно сказывается на людях с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. «И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что благодаря содержанию в болгарском перце витаминов Р и С стенки сосудов будут более эластичными, поэтому наиболее благоприятный эффект от этого продукта наблюдается у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям

Маркова предупредила, что перец является представителем пасленовых, в связи с этим стоит отслеживать индивидуальную реакцию каждого человека. Она добавила, что этот продукт стоит исключить людям с аутоиммунными заболеваниями.

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