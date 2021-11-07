Премьер Ирака высказался о покушении на себя

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми прокомментировал покушение на себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он знает, кто пытался его убить при помощи беспилотника со взрывчаткой, направленного в резиденцию. Премьер отметил, что тех, кто совершил данное преступление, будут преследовать и разоблачат. Он также подчеркнул, что убийцы офицера национальной разведывательной службы Ирака полковника Небраса Фармана, пострадавшего при нападении, ответят за содеянное.

Ранее МВД Ирака назвало попытку покушения на Мустафу аль-Казыми терактом. Представитель ведомства подчеркнул, что атака была совершена при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два из которых удалось сбить. При этом третий беспилотник поразил дом аль-Казыми — в результате несколько сотрудников охраны премьера получили ранения.

В ночь на 7 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию в Багдаде. Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже он заявил, что «все в порядке». США назвали произошедшее «очевидным террористическим актом» и предложили Ираку помощь в расследовании покушения.