Севший на кукурузном поле под Москвой самолет оказался никому не нужным

Самолет «Уральских авиалиний», который в 2019 году аварийно сел на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, до сих пор не удалось утилизировать. Об этом РБК рассказал основной совладелец и генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.

По его словам, лайнер оказался никому не нужен. «Его необходимо утилизировать (...), когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — пояснил топ-менеджер.

Скуратов пояснил, что в настоящее время воздушное судно находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией. «Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано», — добавил он.

Собеседник агентства сообщил, что месяц назад вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым встречался со всем экипажем того рейса — по его словам, все сотрудники авиакомпании продолжают работать, «все в боевом строю, никто никуда и не думает уходить».

15 октября сообщалось, что российский режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм об экипаже самолета A321, который сумел совершить аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения воздушного судна со стаей птиц.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа 2019 года. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.