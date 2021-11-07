Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал о неуважении россиян к профессии продавцов-консультантов. Свое мнение он озвучил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Лисовца, в России продавцов воспринимают как второсортных людей. «Считается, что разговаривать можно грубо и высокомерно. Уважения к профессии продавца-консультанта у нас нет. Поэтому говорить о том, чтобы как-то специально обращаться, чтобы не обидеть продавца, боюсь, что в ближайшие лет 8-10 нам это точно не грозит», — высказался специалист.

Помимо этого, он отметил, что любая профессия заслуживает уважения. «В России с культурой есть проблемы», — заключил стилист.

В июне Влад Лисовец назвал не прижившийся в провинции московский тренд. По мнению стилиста, в отличие от москвичек жительницы регионов не носят брюки фасона dad pants («папины брюки»). Это классические джинсы средней посадки, однотонные, слегка потертые и прямые. Вместо этого в провинции до сих пор предпочитают джинсы фасона скинни.