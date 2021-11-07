В России отреагировали на идею передать пять регионов Украине

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отреагировал на идею украинского писателя и философа Петра Кралюка передать пять российских регионов Украине в силу их этнических факторов. Об этом сообщают «Известия».

«На мой взгляд, Россия напрасно обращает внимание на высказывания не очень здоровых людей. Процент на голову больных людей примерно во всем мире одинаковый, в России столько же, сколько на Украине, на Украине — столько же, сколько во всем мире», — подчеркнул эксперт.

Солонников добавил, что Киев зачастую выдвигает фантастические теории, переиначивая историю на свой лад. В качестве примера он привел заявления о том, что Александр Македонский и Христос были украинцами, а Черное море выкопали древние укры. По словам эксперта, вопрос о принадлежности российских регионов Украине — это лишь частное мнение «писателя-фантаста».

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Политолог пояснил, что в настоящее время сильна украинская цензура, давление на местные СМИ и «промывка мозгов». Он заключил, что гораздо серьезнее официальная позиция киевских властей о желании вернуть Крым, а идея Кралюка – это капля в море.

Ранее Кралюк опубликовал две статьи в газете «День», где назвал пять территорий, принадлежащих российским областям, украинскими землями. По мнению Кралюка, украинские регионы при СССР «раздали» другим республикам и русифицировали. Речь идет о Стародубщине и Восточной Слобожанщине. По мнению писателя, из-за отделения этих земель украинцы оказались за пределами своей родины.

