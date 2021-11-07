Стал известен формат участия Путина на саммите АТЭС

Президент России Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в формате видеоконференции, пишут «Известия».

Также стало известно, что на грядущей неделе президент поучаствует в конференции Сбера, проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, пояснил журналист Павел Зарубин в эфире канала «Россия 1».

Саммит АТЭС пройдет 12 ноября. На сайте АТЭС отмечается, что встреча лидеров состоится под председательством премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн.