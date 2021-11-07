Летчик поспорил с авиакомпанией о судьбе севшего на кукурузном поле самолета

Утилизация самолета Airbus A321-211, севшего удачно в 2019 году в кукурузном поле, не даст авиакомпании прибыли. Такое мнение о судьбе лайнера в разговоре с Ura.ru высказал экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Он также считает, что не нужно делать из лайнера памятник. Заболотский подчеркнул, что подобные самолеты в качестве памятников занимают огромную площадь. «Возникает вопрос — куда его поставить? Оставить в закрытом месте — к нему, как говорится, не прорастет народная тропа. На открытом месте из него сразу сделают помойку, и за ним нужно будет постоянно смотреть», — пояснил он.

Ранее основной совладелец и генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов отметил, что самолет «Уральских авиалиний», который в 2019 году аварийно сел на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, до сих пор не удалось утилизировать. Он заметил, что лайнер оказался никому не нужен.

15 октября сообщалось, что российский режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм об экипаже самолета A321, который сумел совершить аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье после столкновения воздушного судна со стаей птиц.

Утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.