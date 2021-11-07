Андрей Шевченко нашел работу в Италии

Украинский специалист Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб «Дженоа». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до лета 2024 года. В клубе пожелали тренеру плодотворной работы.

До этого Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Тренер покинул команду в августе этого года, так как руководство Украинской ассоциации футбола не смогло удовлетворить его финансовые запросы. Под руководством Шевченко национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата Европы-2020.

На клубном уровне Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В составе сборной Украины он провел 111 матчей и забил 48 мячей.