В Севастополе заявили о готовности принять в гости Лукашенко

Президента Белоруссии Александра Лукашенко в Севастополе всегда готовы принять с большим удовольствием. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщает ТАСС.

На текущей неделе во время заседания по видеосвязи Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко сказал президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Российский лидер в ответ подчеркнул, что всегда будет рад такому визиту. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже разъяснил, что у Лукашенко есть действующее приглашение посетить Крым.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что президенты России и Белоруссии делают все возможное, чтобы от принятия решений, которые носят прорывной характер, выиграли граждане обеих стран.

4 ноября состоялось заседание высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре, — они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства и транспорта. Вдобавок были утверждены обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.