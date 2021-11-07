Приставы начали процедуру по взысканию с Telegram штрафов

Приставы взыщут с Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять контент

Судебные приставы начали процедуру по взысканию с мессенджера Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Согласно этим данным, на мессенджер возбудили два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедуру взыскания начали по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.

14 сентября сообщалось, что Telegram оштрафовали в России на девять миллионов рублей. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, связанного с отказом удалять запрещенный контент.

По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года интернет-компаниям выписали штрафов на 187 миллионов рублей. Facebook оштрафован на сумму 70 миллионов рублей, Twitter — на 38,4 миллиона рублей, Telegram — на 35 миллионов рублей, Google — на 32,5 миллиона рублей, TikTok — на 4,1 миллиона рублей, "Одноклассники" — на 4 миллиона рублей, "ВКонтакте"» — на 3 миллиона рублей.