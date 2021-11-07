Раскрыты подробности гибели восьми человек на концерте Трэвиса Скотта

Шеф полиции города Хьюстона в американском штате Техас, где проходил концерт рэпера Трэвиса Скотта, раскрыл, что по меньшей мере одного человека укололи в шею шприцом. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Согласно подробностям полицейского, это был охранник, работавший на концерте, где погибли восемь человек. Неизвестный ввел ему вещество, врачам пришлось вводить мужчине наркан (антидот при передозировке опиоидов).

Кто орудовал шприцом на концерте, где давка привели к гибели людей, выясняет и мэр города, который обещает разобраться в случившемся.

Ранее Скотт, на концерте которого в Техасе в результате давки погибли восемь человек, прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сотрудничает с полицией по делу о расследовании трагедии, и поблагодарил правоохранителей за немедленный ответ и помощь. Кроме того, музыкант сообщил, что поддержит семьи погибших на музыкальном фестивале.

Инцидент произошел около 21:00 в пятницу, 5 ноября. Зрители, пришедшие выступление рэпера Трэвиса Скотта, пытались протолкнуться ближе к сцене, в результате чего началась паника. Давка длилась около получаса, в результате 17 пострадавших госпитализировали — у 11 из них зафиксировали остановку сердца. Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны. Второй день фестиваля отменили.