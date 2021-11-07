Россиянка увидела в интернете порно со своим участием и заявила об изнасиловании

Жительница Москвы увидела в интернете порно со своим участием после вечеринки в квартире и заявила в полицию об изнасиловании. Об этом сообщает KP.RU.

23-летнюю россиянку, имя которой не раскрывается, пригласила на мероприятие ее подруга Маша. Она заверила, что на вечеринке будут ее друзья. В незнакомой квартире, принадлежащей одному из молодых людей, собралась большая компания, которая веселилась и распивала спиртные напитки.

Ближе к ночи героиня материала почувствовала себя плохо и ушла в соседнюю комнату, где легла на кровать и заснула. Около 5 утра она проснулась и обнаружила, что находится уже в другой комнате. Девушка затруднилась вспомнить, как переместилась из одного помещения в другое, но не придала этому особого значения и вновь уснула. Проснувшись ближе к обеду, она увидела в квартире ту же компанию.

Уже дома россиянка обратила внимание на болезненные гематомы у себя на коленях. Тогда девушка зашла на свою страницу в одной из социальных сетей, где обнаружила фотографии с прошедшей ночи: на некоторых кадрах она была в одном нижнем белье. Затем она наткнулась на видеоролик, снятый в упомянутой квартире. Россиянка была запечатлена голой во время полового акта с одним из участников вечеринки. Поняв, что в отношении нее совершено преступление, пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании.

«Девушка перебрала с алкоголем и отключилась. Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил с девушкой половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению девушки. Оперативники разыскивают всех гостей мероприятия. Следователям предстоит восстановить всю картину событий ночи и выяснить, кто именно принимал участие в противоправных действиях в отношении 23-летней москвички.

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