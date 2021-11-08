70 итальянских мафиози посадили в тюрьму на сроки до 20 лет

ANSA: в Италии 70 членов мафиозной группировки «Ндрангета» приговорили к срокам до 20 лет

70 человек, связанных с крупной мафиозной группировкой Италии «Ндрангета», приговорили к разным тюремным срокам. Такое решение суд принял по итогам одного из крупнейших расследований, связанных с мафией. Об этом пишет агентство ANSA.

Слушания прошли 6 и 7 ноября, перед судом предстал 91 подзащитный. Некоторые из них получили максимальные сроки — до 20 лет тюрьмы, другие получили меньшие сроки (от 10 месяцев и выше).

Судебный процесс в Калабрии начался в январе 2021 года. Ожидается, что он будет длиться по меньшей мере три года. Заседания проходят в специально оборудованном бункере. Обвинение включает в себя более 400 пунктов.

В дальнейшем перед судом предстанут еще как минимум 355 человек.