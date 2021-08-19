Опаснейшего наркоторговца Италии задержали в Дубае

Наркоторговца из числа боссов неаполитанской мафиозной группировки «Каморра» задержали в Дубае. Раффаэле Империале входил в список опаснейших беглых преступников Италии, пишет Ansamed.

46-летний мафиози был задержан по результатам расследования коррупционных связей неаполитанской городской администрации. Согласно информации издания, он жил в столице ОАЭ с 2016 года и тратил примерно 400 тысяч долларов ежемесячно на роскошный образ жизни.

Итальянца считают одной из ключевых фигур в группировке, имеющей фактическую монополию на поставки кокаина из Перу и контролирующую около трети всего европейского кокаинового рынка. Сообщается, что встречи с иностранными партнерами Империале проводил в том числе в гостинице «Бурдж-эль-Араб», одном из известнейших отелей Дубая.

Ранее в августе сообщалось, что главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах. Его обнаружили в Мадриде.