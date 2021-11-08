Пассажирский самолет дважды не смог сесть в Красноярске и улетел в Хакасию

Летевший из Санкт-Петербурга пассажирский лайнер Airbus A320 авиакомпании «Россия» дважды не смог сесть в Красноярске и улетел в Хакасию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.

«Самолет не стал осуществлять посадку в Красноярске и улетел в Абакан», — сообщил источник.

По информации портала «ТВК Красноярск», рейс 6571 вылетел из Санкт-Петербурга в 13:50 по московскому времени, однако не смог приземлиться в аэропорту прибытия из-за сильного бокового ветра. Во время второго захода на посадку лайнер выпустил шасси, затем резко набрал высоту и сменил направление, чем напугал пассажиров.

Уточняется, что воздушное судно простояло несколько часов на запасном аэродроме в Абакане, после чего вернулось в Красноярск. 26 пассажиров отказались ждать вылета и написали претензии на возмещение затрат.

Ранее в ноябре самолет А-320 авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва — Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением состояния одного из туристов. Уточняется, что всего на борту самолета находились 154 пассажира.

