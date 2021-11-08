Похудевшая Анфиса Чехова призналась в ретуши фото и показала реальную фигуру

Похудевшая ведущая Анфиса Чехова призналась в использовании фотошопа и показала фанатам свой реальный внешний вид. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала ролик, в котором заявила, что на протяжении многих лет улучшала внешность с помощью ретуши на снимках в социальных сетях. По ее словам, она часто меняла пропорции тела и скрывала недостатки фигуры и кожи.

«Я весила почти 100 килограммов и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза! Мне хотелось скрывать эту неприглядную картину от других», — подчеркнула телезвезда и поделилась несколькими коллажами, которые демонстрируют ее натуральную внешность.

В октябре 2020 года Анфиса Чехова рассказала, что секрет ее успешного похудения заключался в отказе от сахара. По словам женщины, она полностью отказалась от этого продукта. Она пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005-го по 2009 год. После, с 2010-го по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.