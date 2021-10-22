Похудевшая Анфиса Чехова вышла в свет в прозрачном платье и вызвала споры в сети

Похудевшая ведущая Анфиса Чехова вышла в свет в оголяющем тело образе и вызвала споры подписчиков. Соответствующие снимки появились на ее странице в социальной сети Instagram.

Знаменитость посетила премию «Люди года 2021», организованную журналом FB, в кружевном платье из прозрачной ткани черного цвета. Наряд бренда Alla Couture покрыт принтом в виде различных фигур, которые украшены пайетками и стразами. Образ телезвезды дополнили босоножки на каблуках, несколько аксессуаров и макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники неоднозначно отнеслись к опубликованным фотографиям Чеховой. Так, фанаты принялись писать комплименты в адрес ее внешности в комментариях. «Богиня!», «Самое главное — сила воли. И вот такой результат. Так прекрасно постройнела. Шикарно!», «Шикарная!», «Просто красотка», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали наряд ведущей, посчитав его чересчур откровенным. «Не понимаю, вы на светское мероприятие прибыли или себя подороже продать?», «Кажется, это не пляж», «Люди забыли одеться», «Ну, платьем как-то это не назовешь», «Чего совсем не разделись?», «Красивый пеньюар», — писали юзеры.

В октябре 2020 года Анфиса Чехова призналась, что секрет ее успешного похудения заключался в отказе от сахара. По словам женщины, она полностью отказалась от этого продукта. Она пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005-го по 2009 год. После, с 2010-го по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.