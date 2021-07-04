Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети

Российская телеведущая Анфиса Чехова случайно оскорбила женщин бурятской внешности в эфире нового шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» и извинилась перед фанатами. Соответствующее видеообращение она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что в первом выпуске телепередачи ведущие Аврора и Чехова беседовали об омолаживающих косметологических процедурах. Так, Чехова поделилась своим опытом, приведя в пример неудачное сравнение. «Однажды врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Как алкоголичка, избитая своим сожителем», — высказалась она.

После выхода телепрограммы в эфир подписчики 43-летней знаменитости раскритиковали ее за оскорбительную для женщин из Бурятии фразу. При этом некоторые пользователи обвинили ее в расизме. «Анфиса, я бурятка, но у меня по утрам нормальное лицо. И вообще, я красотка, как и другие женщины разных национальностей», «Отвратительна передача, ждем извинений за расистские высказывания в отношении бурятских женщин», «Неприятное сравнение, глупая ситуация. О чем думал режиссер передачи, раз ведущая сама не понимает, что говорит?» — негодовали они.

Чехова отреагировала на негативные комментарии и опубликовала в соцсети видеоизвинение. «Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что, не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала "Домашний". Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то что я, правда, не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!» — подписала она пост, добавив, что получила хороший урок.

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