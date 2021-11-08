Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы

Головной убор балаклава, который представляет собой закрывающую голову маску с прорезями для глаз, рта или овала лица, стал неожиданным модным трендом зимы 2021 года. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты пришли к соответствующему выводу после нового доклада международного сервиса Lyst, специализирующегося на анализе потребительского поведения в индустрии моды. По данным аналитиков, в октябре поисковые запросы пользователей сети со словом «балаклава» выросли на 18 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. О растущем спросе на указанные головные уборы заявил и онлайн-ретейлер подержанной одежды Depop: в течение последних 30 дней интерес покупателей к маскам оказался на 145 процентов выше, чем месяцем ранее.

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Эксперты Lyst связывают популярность балаклавы с образом телезвезды Ким Кардашьян, который она выбрала для посещения бала Met Gala в Нью-Йорке. На сентябрьском мероприятии ее костюм состоял из черного облегающего комбинезона бренда Balenciaga с полностью закрытым лицом. Как сообщило руководство модного дома, через 48 часов после появления знаменитости на публике спрос на аналогичные маски подскочил на 62 процента. «Благодаря этому "аксессуар фетишистов" остается востребованным на нашей платформе на протяжении нескольких недель», — прокомментировал контент-менеджер Lyst Морган Ле Каер (Morgane Le Caer).

В сентябре стала известна причина возвращения в моду одежды в стиле БДСМ. Так, совладелец фетиш-портала MegaPleasure Лу Остин (Lou Austin) заявил, что популярность фетиш-атрибутики связана с «коллективной травмой», полученной обществом из-за пандемии коронавируса.