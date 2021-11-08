В Новосибирске в ноябре пройдет книжный фестиваль

В Новосибирске с 12 по 14 ноября пройдет фестиваль «Сверхновая книга», во время которого состоится книжная ярмарка, встречи и презентации книг. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Новинки представят 45 издательств со всей России, их можно будет купить по издательским ценам без наценки магазинов.

Среди гостей фестиваля — научная журналистка Ася Казанцева, которая выступит с лекцией «Как учиться эффективно» и писатель Александр Пелевин, презентующий роман «Покроов-17». С читателями также встретятся писательница Вера Богданова, она представит книгу Павел Чжан и прочие речные твари, и Шамиль Идиатуллин — писатель и журналист, автор мистических триллеров «Убыр» и «Последнее время».

В последний раз фестиваль «Новая книга» проходил в Новосибирске в 2019 году в помещении городского краеведческого музея. В этом году его организует Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» в лофт-парке «Подземка».