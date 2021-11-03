В Черногории пройдет фестиваль российских мультфильмов

В Подгорице и Будве со 2 по 5 ноября пройдет фестиваль российского анимационного кино

В Черногории со 2 по 5 ноября пройдет балканский фестиваль российских анимационных фильмов по случаю 85-летия киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие фестиваля состоялось во вторник, 2 ноября, в Музыкальном центре Подгорицы. На протяжении четырех дней зрители смогут посмотреть как новые анимационные ленты киностудии, например, художественный фильм «Гофманиада», так и мультфильмы, ставшие классикой. Все представленные проекты будут сопровождать субтитры. Вход на мероприятие свободный и бесплатный.

Показы продлятся до 5 ноября в Подгорице и Будве. Фестиваль российского анимационного кино проходит по инициативе компании «Балканский Путник», «Российской газеты» и Россотрудничества.

С 29 по 31 октября в Загребе прошел фестиваль российского анимационного кино. Мероприятие было организовано благодаря Русскому дому в Загребе и посольству России в Хорватии.