Мультфильм воронежской студии покажут во Франции, Турции и Южной Корее

Российскую ленту «Снежная Королева и Принцесса» покажут во Франции, Турции и Южной Корее

Мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Снежная Королева и Принцесса» выйдет в прокат в кинотеатрах Турции, Южной Кореи, Франции и франкоговорящих территорий Африки и Европы. Об этом авторы анимационной ленты объявили в Instagram.

«Снежная Королева и Принцесса» — пятая часть франшизы «Снежная Королева», релиз которой запланирован на 2022 год.

Представители студии также отметили, что скандинавские страны приобрели права на показ первой части мультипликационной франшизы. В кинотеатрах Норвегии она выйдет уже в Рождество.

В конце октября стало известно, что российский мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу анимационного фестиваля Epic ACG Fest в США.