В Татарстане открылся поэтический фестиваль республик Поволжья

В Татарстане открылся V Межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Рукопожатие республик». Об этом сообщается на сайте Минкультуры региона.

Мероприятия в рамках фестиваля проходят со 2 по 4 ноября в очном и дистанционном форматах. Их участниками станут поэты, писатели, литературные и музыкальные критики, а также деятели культуры и искусств из республик Поволжья.

Как пояснили в министерстве, в течение трех дней в регионе проводятся круглые столы. В частности, один из них приурочен к празднованию 230-летия со дня рождения русского писателя, литературного критика и общественного деятеля Сергея Аксакова — мероприятие пройдет в Культурном центре имени Пушкина в Казани. Кроме того, все желающие смогут посетить тематические экскурсии и творческие вечера.

Фестиваль «Рукопожатие республик» впервые прошел в Татарстане в 2016 году. Его главной задачей является развитие и укрепление межрегиональных связей по популяризации литературного и музыкального творчества, межкультурного диалога, поддержка и продвижение талантливой молодежи.

