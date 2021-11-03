В Красноярске пройдет III Всероссийский музыкальный конкурс

В Красноярске 3 ноября стартует III Всероссийский музыкальный конкурс. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Состязание проводится в России уже в третий раз, однако в Красноярске оно пройдет впервые. Город проведет конкурсы в номинациях «Народные инструменты» и «Баян и аккордеон». Мероприятия завершатся 9 ноября.

В состязаниях примут участие 24 музыканта из разных регионов. В рамках мероприятия в Красноярске пройдут мастер-классы и лекции, а также гала-концерт. Победителям конкурсов вручат денежные премии.

Всероссийский музыкальный конкурс включает в себя четырехлетний цикл состязаний в разных категориях.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новосибирске 3 ноября пройдет онлайн-фестиваль «Кухни народов России». Мероприятие расскажет о блюдах регионов страны.