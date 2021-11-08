Проглотивших почти килограмм кокаина россиян поймали в аэропорту Внуково

Двоих россиян, которые везли в желудке кокаин из Бразилии, поймали во Внуково

Россиян, проглотивших на двоих почти килограмм кокаина, поймали в аэропорту Внуково — внутриполостную контрабанду выявили с помощью рентгена. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, двое граждан России прилетели рейсом Стамбул — Москва, но изначально следовали из бразильского Сан-Паулу. При прохождении досмотра рентгеноскопическое исследование выявило «посторонние предметы» в желудочно-кишечном тракте.

Тогда пассажиров направили в медицинский стационар. Там у задержанных извлекли 100 контейнеров с белым порошком; экспресс-тест показал, что это кокаин. Общая масса «груза» — 961 грамм.

Контрабандисты ранее были судимы по тяжким преступлениям. Сейчас возбуждены два уголовных дела по контрабанде наркотиков.

