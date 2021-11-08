Главный туристический маршрут Екатеринбурга обновят

В Екатеринбурге обновят главный туристический маршрут города — «Красную линию». Об этом сообщает портал E1.RU.

Как отмечается, изменения в маршрут будут внесены к 2023 году по итогам народного голосования, проведенного среди горожан. Так, большая часть местных жителей высказалась за то, чтобы увеличить протяженность «Красной линии» с 6,5 до 8,5 километра. Кроме того, в нее будут включены новые объекты.

«Какие именно объекты появятся, я пока сказать не могу. Но точно появятся те, которые набрали более 1000 голосов. Это "Ельцин Центр", "Эрмитаж-Урал", музей УрГАХУ и здание РМК», — уточнила хранитель «Красной линии» Вилена Петрищева.

По ее словам, обновление затронет также аудиогиды и сайт, посвященный маршруту.

Туристический маршрут «Красная линия» существует в Екатеринбурге уже десять лет. В настоящее время в него включены 35 остановок.