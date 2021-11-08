Российского велопутешественника удивила молодежь в Амурской области

Велопутешественник из Нижнего Новгорода Влад Повеликин доехал до Амурской области и остановился на ночь в поселке Талдан Скороводинского района. Как сообщает Amur Life, найти ночлег ему помогла местная молодежь.

«Искал ночлег в населенном пункте Талдан рядом с трассой Амур. Вечером в вотсапе откликнулся незнакомый номер, предложили дать кров, я согласился. Приехал уже в ночи по указанному адресу. Из темноты вышло несколько фигур. Знаете, как я удивился? Молодые, красивые, здоровые ребята. Улыбающиеся! Всем по 16-18 лет», — рассказал путешественник.

По его словам, молодые люди обращались к нему на «вы» и задавали интересные вопросы о путешествии и жизни. «Как же классно видеть такое подрастающее поколение в простых деревнях и поселках», — поделился Повеликин.

Путешественник находится в пути уже почти 160 дней, он проехал более 11 тысяч километров. Повеликин планирует добраться до Владивостока — длина маршрута составляет 13 тысяч километров.