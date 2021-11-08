Индонезия смягчила антиковидные ограничения для туристов

Власти Индонезии смягчили антиковидные ограничения для привитых иностранных путешественников — новые правила вступили в силу 2 ноября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, по прибытии в страну вакцинированные туристы обязаны пройти трехдневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял пять дней).

Кроме того, теперь в Индонезию могут въезжать иностранцы, привитые только первой дозой двухкомпонентной вакцины. Однако для них установлен пятидневный карантин.

При этом условия въезда в страну для путешественников не изменились — им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета, и международный полис медицинского страхования с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей).

Уточняется, что власти республики одобрили только одну российскую вакцину — «Спутник V». «Вакцинированные россияне, имеющие бизнес-визу, как и прежде, должны будут проходить карантин в столичной Джакарте. Прилететь сразу на Бали рейсами из разрешенных стран они пока не смогут», — напомнили в туристическом офисе Индонезии в России (VITO Russia).

Ранее в октябре власти Туниса смягчили ограничения для привитых туристов. Так, по прибытии в популярную пляжную страну полностью вакцинированные путешественники (вторая доза препарата должна быть введена минимум за две недели до въезда) больше не должны предъявлять результаты ПЦР-исследования.