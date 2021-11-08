У леса под Костромой появились собственные глаза

У Костромской области появилась новая необычная достопримечательность — собственные глаза леса, которые спрятаны среди деревьев. Природа вдохновила уральскую художницу Алису Горшенину (Alice Hualice) на создание подобной инсталляции. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Установленные глаза смотрят на людей возле Асташовского терема под Костромой. Россиянам рассказали, что в усадьбу крестьянина Мартьяна Сазонова оберегают несколько таких глаза. В частности, одни расположены возле самого дома, а вторые — в березовой роще поблизости.

По мнению владельцев терема, в реальности такие инсталляции выглядят не так страшно, как на фотографиях. «Нам с Алисой кажется, что как-то так лес смотрит на нас — загадочно», — заявили они. В заключение хозяева дома-отеля добавили, что окрестности Асташово должны стать интереснее благодаря новой достопримечательности.

Алиса Горшенина известна своими работами с тканями и «нервным шитьем», она также создает коллекции платьев с необычными изображениями. В 2018-м в Москве россиянка провела первую персональную выставку о моде, которая была вдохновлена мифами и легендами Урала. В настоящее время Горшенина живет в Нижнем Тагиле. В сентябре 2019-го в родной деревне Якшина так же, как и в Асташово, она размещала необычного вида глаза на зданиях.

Ранее в лесах под Владимиром заметили высаженные в форме огромной надписи деревья. В Камешковском районе Владимирской области с началом осени появился огромный геоглиф, который прославляет 100-летие революционера и лидера большевиков Владимира Ленина.