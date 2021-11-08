Греция ужесточила коронавирусные меры для туристов по всей стране

Власти Греции с 6 ноября ужесточили коронавирусные ограничения по всей стране

Власти Греции с 6 ноября ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь для посещения заведений общественного питания, торговых центров и аутлетов местные жители и туристы обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 22 ноября.

При этом открытыми для посещения без предъявления каких-либо документов остаются продуктовые магазины, аптеки, заправки и рынки.

Ранее, в октябре, в Греции анонсировали начало курортного сезона. Так, туристический сезон на курортах страны в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений начнется с апреля 2022 года.

